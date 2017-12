Reactia INCREDIBILA a lui Ronaldo, dupa ce s-a cerut sa fie trimis la INCHISOARE: "Sunt prizonierul lor deja!"

Cristiano Ronaldo ar putea fi inchis in cazul de frauda fiscala.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Finalul de an il gaseste pe Cristiano Ronaldo in atentia autoritatilor spaniole, in procesul in care castigatorul Balonului de Aur e acuzat ca ar fi fraudat statul spaniol cu aproape 15 milioane de euro.

Portughezul este acuzat ca faptele sale de frauda au fost comise deliberat si in cunostinta de cauza. Astfel, Fiscul spaniol insista ca starul portughez sa fie trimis la inchisoare, pentru ca infractiunea este una ”foarte importanta”.

”Sincer, avem oameni care ajung acolo pentru ca nu au platit 125.000 de euro”, a declarat procurorul-sef din acest caz, Caridad Gomez Mourelo, in fata instantei, conform sport.es, scrie Mediafax.

Cristiano Ronaldo e acuzat ca s-a folosit de un paradis fiscal pentru a evita sa plateasca taxele pentru drepturile sale de imagine: “Credea ca sumele ascunse in Insulele Virgine nu vor fi descoperite”, a declarat un oficial al trezoreriei spaniole.

Marti dupa-amiaza, fotbalistul a publicat pe contul sau de Instagram o fotografie cu cei trei copii ai sai, Alana Martina, de 6 saptamani, si gemenii Eva si Mateo, care au 6 luni. In descrierea pozei, acesta a scris: ”Sunt prizonierul acestor frumosi bebelusi, hahaha”, facand referire probabil la acuzatiile care i se aduc.

Procesul are la baza un raport intocmit de Autoritatea fiscala din Spania ce a ajuns pe masa procurorilor. Cazul este similar celui in care au fost implicati starul argentinian Lionel Messi si tatal sau, in urma carora cei doi au primit condamnari de cate 21 de luni de inchisoare, cu suspendare.

Conform mai multor publicatii din Spania, Ronaldo risca in acest caz o pedeapsa de 5 ani de inchisoare, in conditiile in care in cazul lui Messi frauda a fost “considerabil mai mica” (n.r. 4,1 milioane de euro fata de 14,7 milioane in cazul lui Ronaldo).