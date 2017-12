Reactia adorabila a copiilor unui star de la Barca atunci cand vad la TV ca tatal lor e titular in El Clasico :) VIDEO

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Un clip cu bucuria copiilor lui Vermaelen, atunci cand vad ca tatal lor e titular in derby-ul cu Real Madrid, a devenit viral pe net.

Copiii asteapta linistiti in fata televizorului si asteapta sa vada pe grafica poza cu tatal lor, iar in momentul in care acest lucru se intampla, sar in sus de fericire.

VIDEO



Los hijos de Vermaelen se vienen muy arriba ????????????

Así reaccionaron al saber que su padre era titular ????https://t.co/UBVwZfkcsK pic.twitter.com/lNxPmJOGq8 — AS (@diarioas) December 24, 2017

Dupa un inceput de sezon marcat de probleme medicale, Vermaelen a reusit aseara un meci impecabil, in absenta lui Umtiti.