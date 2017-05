RAZBOI pe piata transferurilor! Barca era SIGURA ca-l ia, Real a facut o oferta de ultima ora

Real Madrid si Barcelona se vor lupta in aceasta vara pentru transferul lui Hector Bellerin de la Arsenal!

Desi Barca era data ca mare favorita sa-l aduca, Real a intrat si ea in cursa cu o propunere de ultima ora. Don Balon scrie ca Madridul ofera 25 de milioane de euro si pe Danilo ca sa-l obtina la schimb pe fundasul spaniol.

Bellerin, 22 de ani, e un produs La Masia. Adus de Arsenal in Anglia inca de cand avea 16 ani, Bellerin a devenit om de baza in echipa lui Wenger in ultimii doi ani. Fundasul dreapta are si 3 selectii in nationala Spaniei, pentru care a debutat anul trecut.