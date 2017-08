"RAZBOI!" Barcelona pregateste ofensiva in cazul Neymar! Jucatorul ajunge la tribunal dupa ce a fortat plecarea la PSG

Relatia dintre Barcelona si Neymar se incheie la tribunal!

Neymar si-a achitat clauza de 222 de milioane de euro si a semnat pe 5 ani cu PSG, devenind astfel cel mai scump jucator din istorie si jucatorul cel mai bine platit din lume.

Culmea! Neymar a plecat de la Barca la cateva zile dupa ce Barca a eliberat o prima de loialitate de 26 de milioane de euro, asa cum era stipulat in contractul semnat de Neymar anul trecut. Atunci, clauza de reziliere a lui Neymar a urcat de la 196 de milioane de euro la 222 de milioane, iar diferenta de bani urma sa ajunga la Neymar sub forma de prima de loialitate in aceasta vara. Acum, Barcelona acuza ca Neymar a intarziat intentionat mutarea la PSG pentru a incasa aceasta prima. Banii au ajuns la un notar, insa catalanii vor reclama plecarea lui Neymar si acuza rea credinta din partea brazilianului, pe care il suspecteaza ca s-a inteles de mai mult timp cu francezii.

Mai mult, Barca vrea inapoi si prima de prelungire a contractului primita anul trecut de Neymar. Jucatorul a semnat pe 5 ani, iar catalanii reclama faptul ca prima de prelungire era valabila doar daca jucatorul ramanea pe Camp Nou pe toata durata contractului.

Neymar si-a luat ramas bun aseara de la fanii Barcei si a dezvaluit ca tatal sau s-a impotrivit transferului la PSG. Culmea, tatal si agentul lui Neymar incaseaza peste 70 de milioane de euro in aceasta saptamana, bonusul de loialitate de la Barca si procentul din transferul fiului sau la PSG.