Rasturnare de situatie! Nu doar ca Ronaldo nu a pacalit Fiscul, ci Fiscul are sa ii dea bani lui Ronaldo :))

Avocatii lui Ronaldo au inceput sa lucreze la apararea portughezului.

Cristiano Ronaldo este in prim planul presei chiar si dupa ce s-a terminat sezonul. Acesta a fost acuzat de Fisc ca a fraudat statul cu 15 milioane de euro si risca chiar sa ajunga la inchisoare.

Avocatii portughezului au trecut deja la ofensiva si nu doar ca nu l-au scos pe Ronaldo dator la Fisc, ci Fiscul trebuie sa ii inapoieze niste bani :))

Acestia sustin ca Ronaldo a platit cu peste 250.000 de euro mai mult decat trebuia atunci cand si-a platit taxele pe perioada 2009-2014, in timp ce procurorii de caz spun ca Ronaldo are de dat 15 milioane de euro statului.

Acestia se refera la drepturile de imagine, insa apararea lui Ronaldo spune ca acele sume trebuiesc taxate diferit pentru ca se incadreaza la o alta categorie de venituri, Ronaldo intrand astfel doar sub incidenta unor legi ce l-ar amenda, in schimbul legii penale ce l-ar trimite la inchisoare, cum este incadrat in momentul de fata.