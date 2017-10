Transfer SOC pentru Real Madrid! Atacantul pe care NIMENI nu se astepta sa-l vada pe lista GALACTICA a lui Zidane

Dupa o vara in care n-a adus niciun nume urias pe Berbabeu, Florentino Perez pregateste o revolutie de sute de milioane pentru 2018!

Harry Kane e unul dintre jucatorii pe care Perez ii urmareste atent. Atancatul lui Tottenham si al nationalei Angliei a marcat de 13 ori in partidele oficiale disputate in luna septembrie. Iar interesul lui Real Madrid il incanta, dupa cum le-a transmis apropiatilor sai.

Intrebat ce parere are despre varianta Real Madrid, Kane a oferit un raspuns clasic pentru astfel de situatii: "In fotbal nu poti sa excluzi nimic. Acum sunt fericit la Tottenham, asta e tot ce conteaza. Vom vedea ce se intampla in viitor, dar pentru moment ma concentrez pe Tottenham".

Kane, 24 de ani, va fi capitan contra Sloveniei, dupa ce a mai purtat banderola in meciurile cu Scotia si Franta din luna iunie. 60 000 de fani sunt asteptati pe Wembley in aceasta seara.

Daca ar ajunge la Real, Kane ar urma acelasi traseu ca Gareth Bale, un alt super jucator vandut de Spurs Madridului. In 2014, Real a platit 94 de milioane de euro pentru galez. Cota lui Kane in acest moment: 150 de milioane de euro!