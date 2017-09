Ramos declanseaza razboiul in Spania! Atac direct la arbitrajele Barcei, dupa infrangerea cu Betis

Betis a intrerupt sirul de meciuri fara infrangere al Realului.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Dortmund - Real Madrid! Joi, 28 septembrie, 20:00, Lugano - Steaua!

Campioana Spaniei are un debut slab de sezon si a ramas la 7 puncte in spatele rivalei Barcelona dupa 5 meciuri deja.



Madrilenii acuza arbitrajul de la partida cu Betis, la care Ramos a cerut penalty insistent. Capitanul Realului acuza diferentele de arbitraj fata de Barcelona



"Nu sunt surprins ca noua nu ne dau penalty-uri, insa Barcelonei da", a spus Ramos dupa infrangerea cu Betis.



Real Madrid e pe locul 7 in acest moment in La Liga.