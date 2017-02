Pustiul de 18 ani de la Bayern pentru care Real Madrid si Barcelona au inceput cursa

Unul dintre cei mai talentati tineri jucatori ai lui Bayern se afla pe lista granzilor din Spania.

Nemtii de la Bild, citati de jurnalistii de la Marca anunta ca Timothy Tillman este dorit de cele doua mari cluburi din Spania, Real Madrid si Brcelona.



La 18 ani, Timothy Tillman a fost adus in urma cu un sezon de la Greuther Furth la Bayern Munchen si are un contract semnat pe Allianz Arena pana pe 30 iunie 2018.



"Am avut o oferta de la Barcelona", a declarat agentul jucatorului, Christian Rosser.



Marca noteaza ca Real Madrid a contactat deja reprezentantul jucatorului inca din luna octombrie a anului trecut.