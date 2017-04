Probleme pentru Barcelona, cu o saptamana inaintea meciului cu Juve: Rafinha s-a "rupt" cu Granada

Barcelona a primit o lovitura cu o saptamana inaintea meciului tur cu Juventus, din sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Mijlocasul brazilian Rafinha s-a accidentat in meciul castigat de catalani impotriva Granadei, scor 4-1, si ar putea absenta o lunga perioada daca medicii vor constata ca acesta a suferit o leziune a ligamentelor genunchiului.

Rafinha a iesit accidentat din meciul cu Granada, iar la final Barcelona a anuntat prin intermediul unui comunicat ca acesta a resimtit dureri mari la genunchi, medicii oferind un prim verdict: leziune a ligamentului genunchiului.

Rafinha va fi, insa, supus unor investigatii suplimentare si apoi se va stabili daca acesta va avea nevoie de operatie.

Barcelona va juca impotriva lui Juventus martea viitoare, de la 21:45, IN DIRECT la ProTV.

❗ [BREAKING NEWS] @Rafinha has suffered an injury to his right meniscus. Further testing to be done. Stay tuned...pic.twitter.com/BqJl2I7G9K