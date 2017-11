Probleme la Barcelona, zici ca este Steaua :) Dezvaluirea incredibila facuta de un titular: "Am renuntat la Cola si fast food, de asta joc bine acum!"

Fundasul celor de la FC Barcelona, Jordi Alba, si-a dezvaluit secretul neasteptat.

Daca in ultimele sezoane nu a fost la nivelul asteptat de cei de la Barcelona, Jordi Alba si-a revenit in acest sezon si este unul dintre jucatorii care au impresionat cel mai mult de la venirea lui Valverde. Secretul spaniolului? O situatie parca desprinsa din Liga 1!

"Ma simt bine, mereu am alergat multi kilometri pe parcursul meciurilor dar acum ma simt bine, noua dieta este benefica. Am renunta la bauturi carbogazoase precum Coca Cola si Fanta, dar si la fast food" a fost confesiunea neasteptata a lui Jordi Alba pentru Tuttosport.

Barcelona joaca in aceasta seara contra celor de la Juventus la Torino iar un egal o duce in optimile competitiei: "Egalul ne ajuta, este adevarat, dar un club ca Barcelona este obligat mereu sa castige si asta vom incerca sa facem, sa obtinem 3 puncte in fata unei mare rivale" a mai spus Alba.