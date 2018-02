Primul transfer URIAS al verii la Barcelona! Au inceput deja negocierile. Surpriza: pe cine vrea Barca

Barcelona i-a luat in aceasta iarna pe Coutinho si Mina. Sefii clubului au inceput deja planurile pentru sezonul urmator.

Prioritatea: David Alaba de la Bayern! AS scrie ca secreatarul tehnic al Barcelonei Robert Fernandez i-a transmis presedintelui Bartomeu ca trebuie sa faca rost de bani pentru a forta transferul in vara. Alaturi de Alaba, Barca isi propune sa inchida si negocierile cu Atletico pentru francezul Griezmann, cotat la 100 de milioane de euro. In cazul in care negocierile pentru Alaba au succes, Barca va cauta optiuni pentru a-l vinde pe Lucas Digne, francezul adus cu 16,5 milioane de euro de la PSG in 2016.

Alaba, 25 de ani, joaca la prima echipa a lui Bayern de 8 ani! A strans 286 de meciuri in toate competitiile pentru gigantul din Bundesliga si este evaluat la 120 de milioane de euro de sefii lui Bayern.