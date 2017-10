PRIMUL transfer pentru 2018 la Real Madrid! ADIO, De Gea! Zidane a dat OK pentru alt portar!

Marca anunta azi un nou transfer la Real Madrid.

Zidane a dat ok-ul pentru transferul portarul Kepa Arrizabalaga Revuelta, 23 de ani, de la Bilbao.

Contractul jucatorului expira vara viitoare, iar Kepa a refuzat deja o oferta cu salariu de 3 milioane de euro si clauza de 75 de milioane de euro din partea clubului basc.

Marca scrie ca negocierile dintre portar si Real s-au intensificat in ultimele saptamani, iar acesta urmeaza sa semneze in curand.

Asta inseamna ca Real Madrid va renunta la visul de a-l transfera pe David De Gea de la Manchester United, portar nominalizat la Balonul de Aur in acest sezon. Englezii nu renunta la el, dupa ce in urma cu doi ani mutarea pe Bernabeu a picat in ultima clipa, din cauza unui fax stricat.

Kepa ar urma sa fie rezerva lui Keylor Navas pentru inceput, dar e vazut ca un portar de viitoru pentru clubul madrilen, mai scrie Marca.