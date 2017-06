Primii doi jucatori care pleaca de la Barcelona! Lovitura de 100 de milioane anuntata azi

Pentru a face rost de bani pentru transferuri sefii Barcelonei se gandesc si la cateva despartiri de marca in aceasta vara.

El Mundo Deportivo scrie ca Barca i-a cerut superagentului Jorge Mendes o intalnire pentru a discuta despre Arda Turan si Andre Gomes. Ambii sunt considerati disponibili, iar catalanii spera sa obtina in jur de 100 de milioane de euro in eventualitatea plecarilor.

Arda are mai multe variante din Chna si ar putea accepta sa plece pentru un salariu gigant in Asia. Adus pe 34 de milioane in 2015, turcul de 30 de ani a stat pe tusa jumatate de an din cauza interdictiei la transferuri pe care o avea Barca. Intr-un sezon si jumatate, Turan a prins 55 de meciuri si a marcat de 15 ori in tricoul catalanilor.

Andre Gomes nu are decat un an pe Camp Nou. A marcat o singura data in 47 de aparitii pentru Barca. Gomes a costat 35 de milioane de euro in momentul transferului de la Valencia. Afacerea ar putea ajunge la 55 de milioane in functie de indeplinirea unor conditii de performanta.