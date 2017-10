Primele probleme la Barcelona: Valverde si-a pus doi jucatori in cap, iar Messi nu e fericit! Jucatorii nemultumiti

Ernesto Valverde nu ii multumeste pe toti jucatorii Barcei.

Luis Suarez trece prin cele mai slabe momente din perioada Barcelona. Atacantul a ratat din toate pozitiile cu Malaga, iar in minutul 83 a fost inlocuit. Atacantul a fost vizibil nemultumit de decizia lui Ernesto Valverde, la care nici macar nu s-a uitat dupa inlocuire. Mai mult, cei doi nu au vorbit deloc, iar relatia lor este rece, scrie Don Balon.

Un alt jucator nemultumit de celalalt Suarez, Denis, prieten bun cu Messi. Acesta era favorit sa-i ia locul lui Dembele dupa accidentare, insa nu a mai fost folosit. Don Balon scrie ca situatia nu ii convine lui Messi, care a cerut mai mult timp pe teren alaturi de prietenul sau.

Barcelona a invins Malaga sambata cu 2-0 si are 4 puncte in fata rivalilor de la Real Madrid in clasament.