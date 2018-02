Primele CRITICI pentru Coutinho dupa transferul la Barcelona: "Nu e chiar atat de bun, nu merita 160 de milioane de euro!"

Coutinho a fost adus in aceasta iarna de FC Barcelona cu 160 de milioane de euro, cea mai mare suma platita vreodata de clubul catalan pentru un jucator.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Cel mai important transfer din perioada de mercato din iarna a fost cel al lui Philippe Coutinho de la FC Liverpool la FC Barcelona. Mutarea a fost incercata de Barca si in vara trecuta, insa englezii au refuzat atunci sa-l cedeze pe brazilian. Fostul mare jucator al lui Liverpool, actual analist la Sky Sports, Jamie Carragher, considera ca Liverpool a gresit cand l-a lasat pe Coutinho sa plece.

"Cred ca atunci cand iti pierzi cel mai bun jucator nu poti spune ca a fost o perioada de transferuri favorabila. Cred ca toti fanii lui Liverpool s-au gandit astfel: ok, a ramas, sa ne bucuram urmatoarele 12 luni pentru ca va pleca vara viitoare. Sa-l pierzi in mijlocul sezonului, nu este ceva cu care pot fi de acord. Insa acea suma de transfer.. Coutinho nu merita atat de multi bani. Nu este chiar atat de bun.



Ar fi fost mai bine ca Liverpool sa primeasca 30-40 de milioane mai putin in vara viitoare doar pentru a-l stii in echipa in a doua parte a sezonului cand mai era de jucat Cupa Angliei, UEFA Champions League" a spus Carragher.