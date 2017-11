Presedintele FIFA a reactionat dupa golul FANTOMA marcat de Messi cu Valencia! Ce spune despre tehnologia video

Ca orice presedinte, Gianni Infantino profita de controversa iscata de golul neacordat Barcei pentru a atrage atentie asupra sa.

Infantino streseaza importanta introducerii arbitrajului video in fotbal, dupa faza in care Messi a ramas fara gol in partida cu Valencia. Portarul Neto a scapat mingea in poarta, insa arbitrul nu a vazut si nu a validat reusita.

"E absolut normal ca in secolul 21 sa vedem VAR in fotbal. Arbitrajul video ajuta arbitri sa ia deciziile corecta. Experientele de pana acum au fost pozitive, la fel cum tehnologia video de pe linia portii a ajutat la evitarea unor faze ca aceasta", a spus presedintele FIFA.

Acesta a profitat de ocazie pentru a promova tehnologia video pe care FIFA o va folosi la Cupa Mondiala din Rusia in 2018.

"Este prioritate principala pentru FIFA ca nicio echipa sa nu fie dezavantajata de arbitraje, iar daca asta se va intampla, arbitrul va putea sa opresca faza, sa vada reluarea si sa ia decizia corespunzatoare. Nu vom tolera nicio abatere de la aceasta regula", a mai spus el.