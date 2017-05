Povestea SUPERBA a unui fan rapidist. A construit GIULESTIUL la Madrid. VIDEO

Un roman a dus faima Rapidului in Spania! Omul si-a construit micul Giulesti, la doi pasi de Bernabeu.

Rapidistul din Madrid - Sandel a muncit pe branci ca sa construisca Giulestiul in miniatura, in camera lui. Pana sa se mute in Spania, omul a colindat toata Europa alaturi de rapidisti. Vrea sa-si deschida un muzeu al fotbalului.



Rapidul vrea sa renasca dupa modelul spaniol, cu socios!