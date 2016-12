Povestea pustiului minune PIPI, jucatorul care i-a adus Realului cea mai buna veste a sfarsitului de an!

Real Madrid a incheiat triumfator un excelent, in care a cucerit al 11-lea trofeu UEFA Champions League si o noua Supercupa a Europei.

Real Madrid a obtinut ridicarea sanctiunii pentru transferuri la TAS si pregateste deja lista de mutari spectaculoase pentru vara lui 2017.

Real fusese sanctionata la inceputul anului pentru nereguli in ceea ce priveste transferurile de juniori, dar a fost salvata la Tribunalul de la Lausanne de mama lui Pipi, unul dintre pustii minune de la Academie.

Takuhiro Nakai, sau "Pipi", asa cum ii spun toti la Madrid, a fost recrutat de Real in 2013, pe cand avea 9 ani, iar FIFA a acuzat clubul ca l-ar fi separat pe copil de familia lui din Japonia.

In realitate, Pipi a mers la Madrid alaturi de mama lui, care era divortata de cativa ani.

Femeia a acceptat invitatia clubului de a merge la TAS pentru a povesti tot ce s-a intamplat.

In urma marturiei, Tribunalul a stabilit ca acesta nu este un caz de pedepsit, pentru ca regulile FIFA nu prevad o astfel de situatie, in care un parinte divotat isi urmeaza copilul in orasul noului club.

Dupa solutionarea cazului, Real Madrid a fost instiintata zilele trecute ca va avea voie sa transfere incepand cu vara lui 2017.