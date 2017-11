"Plec de la Barcelona cand vreau eu!" Conditia ciudata pusa de Messi ca sa semneze noul contract cu Barca! Ce le-a transmis catalanilor

Leo Messi nu a semnat inca noul contract cu Barcelona si ar putea sa negocieze cu orice alt club incepand cu 1 ianuarie!

Situatia lui Leo Messi la Barcelona ramane una incerta - jucatorul argentinian si-a dat acordul in vara pentru noul contract insa nici pana acum nu a semnat noua intelegere! Si cum actualul contract expira in vara anului viitor, de la 1 ianuarie orice club poate negocia direct cu Messi si semna un precontract!

Cei de la Barcelona au dat asigurari ca semnarea noului contract este doar o chestiune de zile, insa noi informatii aparute in presa spaniola agita si mai mult apele. Conform Diario Gol, Messi le-a cerut celor de la Barcelona sa faca o modificare in contract inainte de a-l semna - o clauza care i-ar permite sa plece de la Barcelona oricand isi doreste el!

Aceasta clauza se pare ca reprezinta principalul impediment in semnarea contractului. Motivul pentru care Messi si-ar dori aceasta clauza in contractul oferit de Barca este deoarece isi doreste sa revina in Argentina pentru a-si incheia cariera. Messi si-a declarat zielele trecute dragostea pentru echipa din orasul sau natal.

"Trebuie sa mai joc la Newell's, acesta este visul meu. Dar, asa cum am spus recent, nu stiu ce se va intampla peste cativa ani si cum ma voi intoarce. Mi-ar placea insa si mereu am spus-o, este visul meu inca de cand eram copil" le-a spus Messi celor de la Ole.