Pleaca la vara? AS anunta transferul lui Andone: unde poate ajunge romanul la finalul sezonului  

Florin Andone ar putea pleca de la Deportivo in perioada de transferuri din vara.



Atacantul roman ar putea ajunge la Espanyol la finalul sezonului, noteaza AS. Conform sursei citate, Andone se afla pe radarul celor de la Espanyol de mai multa vreme, iar gruparea din Barcelona ar putea face o oferta in vara.

Andone a fost remarcat pentru prima data de Espanyol in 2014, pe vremea cand avea doar 20 de ani, si juca pentru Atlético Baleares, imprumutat fiind de la Villarreal. Espanyol a fost aproape sa il transfere in acel moment, insa in cele din urma Andone a ajuns la Cordoba.

Jurnalistii spanioli considera ca Espanyol ar face o mutare buna printr-un eventual transfer al lui Andone. "18 goluri in 56 de meciuri in prima liga, adica un gol la fiecare 3 meciuri este o rata buna pentru un atacant", noteaza AS.

Etapa a 25-a din La Liga este deschisa in aceasta seara, ora 22:00, chiar de confruntarea dintre Deportivo si Espanyol. Inaintea meciului, Deportivo se afla pe locul 19, cu 17 puncte, in timp ce Espanyol este pe locul 16, cu 27 de puncte.