Pique, in LACRIMI dupa ziua CUMPLITA a Barcelonei! Ce le-a zis jurnalistilor

Gerard Pique a fost convins cu greu sa intre pe teren in meciul cu Las Palmas.

Fundasul Barcelonei a acceptat sa joace doar dupa ce s-a decis ca partida sa se dispute fara spectatori. Pique se temea ca tensiunea din Catalonia ar fi dus la incidente pe stadion, asa cum fanii catalani amenintasera.

Dupa victoria clara a Barcei, Pique a vorbit cu presa despre trairile intense pe care le-a avut in ultimele zile. Fotbalistul a lacrimat in fata camerelor TV.

"Sunt si ma simt catalan, azi mai mult ca niciodata. Sunt mandru de felul cum s-au comportat catalanii astazi! Daca sunt o problema, pot sa parasesc nationala Spaniei inainte de 2018, asa cum planuiam. Ceea ce s-a intamplat a fost oribil. A fost o zi foarte grea, poate cea mai grea de cand sunt fotbalist profesionist. Parerea mea conteaza prea putin. In final, am decis cu totii sa jucam meciul cu Las Palmas", a spus Pique in fata presei.

Pique: "If the officials of the @rfef think I am a problem I will leave the national team before 2018." pic.twitter.com/zii2fEJrCU — The Catalan Giant (@TheCataIanGiant) October 1, 2017

"I am and I feel Catalan. The Police and the Civil Guard had to come here and act that way..." - Piqué (Crying) pic.twitter.com/JZitb3Ti43 — . (@PlQUECHU) October 1, 2017