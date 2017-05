"Pique, c****, saluta CAMPIONII!" Sarbatoare cu atacuri directe la rivali! Mesajul pentru fanii lui Atletico

Real Madrid a cucerit titlul cu numarul 33 in Piata Cibeles noaptea trecuta.

Echipa lui Zidane s-a impus la Malaga si a reusit in sfarsit sa cucereasca titlul in Spania. Madridul a sarbatorit ca de obicei in Piata Cibeles noaptea trecuta, acolo unde au ajuns si jucatorii. Madrilenii nu si-au uitat adversarii, cei cu care s-au razboit tot sezonul.

Cel mai injurat adversar a fost Pique, fundasul Barcelonei care duce razboaie grele cu rivalii pe Twitter. "Pique, cabron, saluta campionii!", mesajul preferat la madrilenilor. "Oare ce crede Pique despre asta", s-a auzit de la statie. Nici cei de la Atletico nu au scapat. "Indienilor, cum va simtiti acum?", a continuarea mesajului din Liga Campionilor.

Dime que se siente ???????? pique cabron saluda al campeón ???????????????????????????????????????? pic.twitter.com/GIb28oi6DD — DjAlex™ alex  (@Dj_alex_ec) May 22, 2017

BRUTAL EL SPEAKER EN MI GRABACIÓN DICIENDO "ME PREGUNTO QUÉ PENSARÁ PIQUÉ" ???????????? pic.twitter.com/ePn0APt438 — Madridismología™ (@Madridismologia) May 21, 2017





Madrilenii au dansat si s-au simtit bine in postura de campioni. Sergio Ramos a cantat "Despacito". :)