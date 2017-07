Pique a explicat imaginea de pe Instagram in care anunta ramanerea lui Neymar! Declaratie SOC despre brazilian: "Este un copil de 25 de ani!"

Gerard Pique este sigur ca Neymar va ramane la Barcelona desi recunoaste ca brazilianul nu a decis acest lucru.

In urma cu 2 zile, Gerard Pique posta pe contul sau de Instagram o poza alaturi de Neymar cu mesajul: "Ramane!" Acest lucru a fost interpretat imediat ca fiind un succes al jucatorilor de la Barca in a-l convinge pe Neymar sa ramana in ciuda ofertei de la PSG de a-l transforma in cel mai bine platit jucator din lume.

Pique spune ca imaginea a fost doar modul sau de a-si exprima o dorinta: "Poza nu a fost nimic oficial, nu depinde de mine, doar Ney poate spune ce se va intampla, dar eu sper sa ramana. Este parerea mea personala din conversatiile pe care le-am avut cu el. Asta imi spune instinctul.



Nu a fost suparat deloc (pentru ca a postat imaginea). Am fost cu Neymar si prietenii lui seara trecuta si a fost chiar bucuros de imagine. Este de inteles faptul ca poate sa regandeasca lucrurile, are 25 de ani, este un talent unic. Nu exista un loc mai bun ca Barca. Este unic iar Barcelona trebuie sa lupte cat poate pentru a-l convinge sa ramana.



Sunt convins ca nu are legatura cu banii. Poate fi vorba de un proiect, dar nu cred ca este cel mai ambitios din lume. Poate fi vorba despre rolul lui in echipa pentru ca aici joaca alaturi cu cel mai bun din istorie. Chiar daca pleaca si va avea o multime de bani, nu va fi satisfacut. Asta i-am spus, sa nu mearga la Paris, va fi intr-o liga mai slaba si se va baza doar pe Champions League. Neymar e un copil, un copil de 25 de ani cu indoieli" a declarat Pique intr-o conferinta de presa.