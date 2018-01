Piata transferurilor a EXPLODAT! Real Madrid a incercat sa-l fure pe Coutinho cu o suma HALUCINANTA! Cat ofereau pe noul jucator al Barcei

Real Madrid a incercat sa saboteze transferul lui Philippe Coutinho la FC Barcelona saptamana aceasta - conform presei din Spania, Real a facut o oferta concreta de 200 de milioane de euro pentru jucatorul brazilian! Coutinho a fost insa hotarat sa ajunga la Barcelona si nu a dorit sa auda de oferta Realului.

FC Barcelona si Liverpool au anuntat sambata oficial transferul lui Coutinho, cel care a devenit al 3-lea cel mai scump jucator din toate timpurile dupa Neymar si Mbappe. Coutinho urmeaza sa fie prezentat oficial la Barcelona saptamana viitoare.

???? That feeling when @Phil_Coutinho signs for Barça... ????

Show us your reaction with a GIF!

???????? #BeBarça pic.twitter.com/aAkIUjKDEz