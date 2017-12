Perez, ca Becali! Ancelotti dezvaluie de ce a plecat de la Real: "L-am inlocuit pe Bale, apoi a sunat telefonul" Ce i-a spus presedintele

Presa din Spania scrie ca Ancelotti e favorit sa-i ia locul lui Zidane la Real, dupa infrangerea din El Clasico.

Site-ul Don Balon scrie ca Florentino Perez e suparat dupa umilinta cu Barcelona, 0-3 pe Bernabeu, si se gandeste serios sa-l inlocuiasca pe Zidane. Favoritul presedintelui de la Madrid ar fi Carlo Ancelotti, care a cucerit Champions League in urma cu doua sezoane.

Totusi, sunt sanse mici ca italianul sa revina pe Bernabeu. Chiar el a dezvaluit in cartea lansata anul acesta motivul despartirii de Real, dupa ce a cucerit Champions League si a avut o serie record de victorii consecutive.

Au fost doua episoade care l-au impins pe Ancelotti sa se desparta de Real Madrid.



"Primul a fost cauzat de statisticile UEFA, care au aratat ca echipa nu a avut la fel de multe ore de antrenament precum alte cluburi europene. Clubul a presat: trebuie sa muncim mai mult. Eu am zis ca este exact invers. Jucatorii aveau nevoie de odihna, am avut o luna de accidentari si de oboseala, s-a vazut asta cand am pierdut titlul. Statisticile au fost un semn ca Madridul a avut incredere mai mare in cifre decat in munca mea.

Al doilea episod a fost cauzat de Bale. L-am inlocuit in minutul 80 al unui meci, a doua zi a sunat telefonul. Era presedintele, care s-a plans ca a fost sunat de agentul lui Gareth. El voia sa joace in centru, iar presedintele m-a intrebat ce am de gand sa fac. I-am raspuns: nimic. Nu puteam sa schimbam sistemul in mijlocul sezonului. Presedintele nu a mai fost la fel cum mine de atunci", a scris Ancelotti in cartea sa, Liderul tacut: cu sa castigi inimi, minti si meciuri.