PANICA la Real Madrid! Trei accidentari la partida cu Malaga, Ronaldo a incheiat partida cu dureri mari

Real Madrid a obtinut o victorie extrem de dificila contra celor de la Malaga, scor 2-1.

Sergio Ramos a reusit o dubla decisiva in victoria celor de la Real Madrid cu Malaga si a ajuns la 79 de goluri pentru Real, un numar incredibil pentru un fundas central! Meciul a fost unul foarte dificil pentru Real care a fost salvata si de bara.

Prima victorie dupa 2 infrangeri consecutive a fost obtinuta insa cu sacrificii facute de Real - brazilianul Marcelo s-a accidentat la coapsa si a fost schimbat in minutul 25 al partidei, fiind inlocuit cu Isco! Zidane nu are un inlocuitor de valoare pentru Marcelo iar brazilianul pare ca va lipsi cateva saptamani dupa aceasta accidentare - brazilianul si-a ascuns fata sub un prosop pe banca de rezerva din cauza durerilor!

O alta veste proasta poate fi accidentarea lui Cristiano Ronaldo - desi forma detinatorului Balonului de Aur nu este cea mai buna, absenta lui poate cantari enorm in lupta pentru titlu in La Liga. Ronaldo a resimtit dureri in finalul partidei. Si Modric a avut probleme la partida cu Malaga, fiind schimbat de Zidane in minutul 78.