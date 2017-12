Lovitura URIASA pentru Barcelona! United si City dau o lupta DEZLANTUITA pentru surpriza sezonului! Ce jucator poate pleca de la Barca

Sefii Barcelonei se tem din ce in ce mai tare ca-l pot pierde pe unul dintre cei mai buni oameni ai echipei in acest campionat.

Umtiti poate pleca si el dupa 'schema Neymar'!

E derby in Manchester pentru fundasul francez. United si City au de gand sa aplice aceeasi strategie cu cea folosita de PSG pentru a-l aduce pe Neymar. Umtiti are o clauza de reziliere de numai 55 de milioane de euro, pret care il face accesibil in orice moment pentru ambele cluburi! Mourinho e constient ca Umtiti e cea mai buna varianta de pe piata in acest moment. Guardiola cauta inca o solutie in aparare pentru a completa o defensiva deja excelenta, alaturi de Stones, Otamendi, Kompany si Mangala.

Marca scrie ca Barcelona a inceput deja discutiile cu Umtiti pentru extinderea contractului. Francezul castiga 3 milioane de euro, un salariu mic pentru statutul pe care si l-a castigat in primul 11 dupa evolutiile din ultimele luni. Barcelona vrea sa-i si ajusteze clauza de reziliere.

Umtiti, 23 de ani, a costat-o pe Barcelona 25 de milioane de euro in 2016, cand a fost adus de la Lyon.