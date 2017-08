OFICIAL! Barca l-a reclamat pe Neymar la UEFA! Razboi cu PSG: "Noi nu apartinem de emiri si oligarhi"

Presedintele Barcelonei a vorbit intr-o conferinta despre despartirea de Neymar.

Barca a incasat 222 de milioane de euro pentru Neymar, insa presedintele clubului a facut reclamatie la UEFA pentru modul in care s-a realizat transferul.

"Neymar a ales sa plece, dar modul in care a facut-o nu a fost corect. Sunt diverse moduri in care poti face lucrurile, nimeni nu poate fi mai mare ca un club, astfel ca am raportat miscarea la UEFA.

Ne gandeam ca exista posibilitatea ca Neymar sa vrea sa plece si de aceea am marit clauza de reziliere a contractului. Vom cheltui cei 222 de milioane de euro cu intelepciune, ii vom folosi sa imbunatatim acest club.

Suntem intr-o pozitie favorabila sa transferam jucatori. Barcelona este un club cu 118 ani de istorie, cu mari jucatori si cu peste 140.000 de socios. Este un club care ne apartine noua, nu unui emir sau unui oligarh. Loialitatea aratata de Leo Messi sau de Andreas Iniesta ar trebui sa fie un exemplu”, a declarat Josep Maria Bartomeu.

Saptamana trecuta, Neymar a semnat un contract cu PSG pana la 30 iunie 2022. Brazilianul a devenit cel mai scump transfer din istoria fotbalului, dupa ce PSG a platit clauza de reziliere de 222 de milioane de euro pentru a-l lua de la FC Barcelona.

Transferul lui Neymar a fost criticat de liga spaniola de fotbal, LaLiga, care considera ca PSG nu respecta regulamentul "fair-play financiar" al UEFA.

Sindicatul international al fotbalistilor profesionisti (FIFPro) a cerut Comisiei Europene sa deschida o ancheta in privinta transferului lui Neymar de la FC Barcelona la Paris Saint Germain, pentru suma record de 222 milioane de euro.

FIFPro cere CE sa investigheze "fluxurile de bani ce reprezinta sumele de transfer pe teritoriul european, in scopul de a intelege impactul lor asupra echlibrului concurential in regiune"