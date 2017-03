Oferta URIASA pentru Diego Simeone! Antrenorul a dezvaluit cati bani putea primi ca s-o paraseasca pe Atletico

Simeone este unul dintre cei mai bine cotati antrenori din lume.

Diego Simeone a acordat un interviu pentru spaniolii de la AS in care a vorbit despre o posibila plecare de la Atletico Madrid. Speculatiile s-au intensificat mai ales dupa ce a anuntat ca va reflecta asupra viitorului sau dupa finala Champions League din sezonul viitor.

"In timp ce mergeam catre conferinta de presa de dupa meci, am trecut pe langa zona unde sarbatorea echipa Realului si am simtit atunci si inca mai simt durere. M-a izbit atunci realizarea ca va urma un an foarte dificil si ca ar fi complicat sa fiu total dedicat.



Nu am depasit momentul, am spus ce simteam si ca doream spatiu sa reflectez. E gresit? Daca voiam sa plec la alt club, atunci aveam 35 de milioane de motive sa o fac, 35 de milioane! Dar, la final, nu am plecat pentru ca nu am vrut si inca nu vreau. Inca am un simt puternic al identitatii acestui club si in ceea ce fac aici in fiecare zi si simt un atasament urias fata de echipa" a spus Simeone.