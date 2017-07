Oferta nebuna anuntata de spanioli: contract pe 10 ani! Cu cine poate fi coleg Florin Andone

Deportivo La Coruna este gata sa-l aduca inapoi pe Lucas Perez.

Florin Andone s-a transferat vara trecuta la Deportivo La Coruna avand dificila misiune de a-l inlocuit pe Lucas Perez, cel care a plecat la Arsenal dupa un sezon fantastic la SuperDepor. La Arsenal lucrurile nu au mers deloc insa cum si-ar fi dorit atacantul de 28 de ani.

Doar 11 partide de Premier League a prins Lucas Perez iar Deportivo La Coruna este gata sa-l aduca inapoi. Iar spaniolii de la As anunta oferta incredibila pe care i-o fac lui Perez: un contract pe 10 ani! Astfel, Perez ar deveni secretar tehnic in cadrul clubului din momentul in care decide sa se retraga!

Deportivo La Coruna pregateste o oferta de 12 milioane de euro pentru a-l readuce pe Lucas Perez, acesta fiind dorit si de Fenerbahce. Totusi, Perez ar prefera o revenire la Deportivo, echipa pentru care a marcat 17 goluri in sezonul de dinainte de plecare. Florin Andone a fost golgheterul echipei in sezonul precedent cu 12 reusite.