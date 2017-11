OFERTA de 90 de milioane pentru un jucator de 21 de ani din Premier League! Principala tinta a lui Zidane la Real

Zidane vrea sa intinereasca echipa Realului.

Clubul Real Madrid intentioneaza sa faca o oferta de 90 de milioane de euro, vara viitoare, pentru atacantul echipei Manchester United, Anthony Martial, relateaza mirror.co.uk.

Potrivit sursei citate, tehnicianul Zinedine Zidane considera ca francezul in varsta de 21 de ani poate deveni un star si se potriveste viziunii sale despre viitorul echipei Real Madrid.

Avand in vedere faptul ca portughezul Cristiano Ronaldo va implini 33 de ani in februarie, Karim Benzema 30 de ani in decembrie, iar Luka Modric are 32 de ani si Gareth Bale 28, Zidane vrea sa aduca la echipa jucatori tineri, iar Martial este cel vizat de el in primul rand.

Anthony Martial este legitimat la Manchester United din 2015, cand a fost transferat de la AS Monaco si a semnat un contract pe patru ani.

Sursa: news.ro