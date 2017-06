"O sa-l antrenez pe Messi!" Valverde, prezentat oficial la Barcelona! Ce a spus despre Iniesta

Anuntat oficial la inceputul acestei saptamani ca fiind noul antrenor al Barcelonei, Ernesto Valverde a fost prezentat.

Ernesto Valverde este succesorul lui Luis Enrique la Barcelona, aparand in fata presei pentru prima data de cand a fost facut anuntul. Antrenorul de 53 de ani a recunoscut ca aceasta este cea mai dificila provocare din cariera.

"Cea mai mare provocare va fi sa antrenez o echipa plina de jucatori grozavi. Va fi o bucurie sa-l antrenez pe Messi, o experienta unica de a pregati cel mai bun jucator pe care l-am vazut vreodata.



Stiu ca uneori pare ca a ajuns la apogeul absolut al potentialului si apoi ziua urmatoare face si mai mult. Planul meu este sa-l ajut sa continue sa progreseze si sa ma bucur sa lucrez cu el. Barcelona si filosofia clubului sunt renumite in intreaga lume. Trebuie sa ma adaptez si aprofundez stilul caracteristic pe care il are Barcelona.



Ma pot baza pe jucatori grozavi precum Leo, Iniesta si multi altii. Il consider pe Andres un jucator foarte important pentru echipa si club. Vrea sa-i ajut pe jucatori sa progreseze in fiecare zi si sa creez un spirit la echipa astfel incat sa stie fiecare ca se poate baza pe ceilalti in momentele mai grele si in cele bune. Vrem sa aducem bucurie fanilor din intreaga lume si sa castigam trofee, desigur, acesta este principalul obiectiv" a declarat Ernesto Valverde.