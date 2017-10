Dupa ce l-a pierdut pe Carvajal, Zidane l-a pierdut si pe Gareth Bale.

Real Madrid are un inceput greoi de sezon, iar vedetele lui Zidane cad pe capete. Dupa vestea ca fundasul Carvajal are probleme la inima si va lipsi pe termen nedeterminat, antrenorul Realului l-a pierdut si pe Bale. Accidentarea galezului a recidivat la nationala, iar acesta va sta pe bara aproximativ o luna de zile.



Real Madrid e pe locul 5 in La LIga, cu 14 puncte, 7 mai putine decat Barcelona.