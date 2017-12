O imagine pentru istoria fotbalului: Messi da pasa de gol fara o gheata in picior, din fata lui Cristiano Ronaldo! VIDEO

Leo Messi a fost eroul catalanilor, iar faza din ultimul minut va ramane in istoria fotbalului.

La o incursiune pe partea dreapta, Messi si-a pierdut gheata, dupa un duel cu Marcelo, dar a continuat faza cu o pasa ideala pentru Aleix Vidal, pentru 3-0.

VIDEO



Messi lost his shoe dribbling past Marcelo then continued on giving Barcelona their last goal of the match off the boots of Vidal. ???? pic.twitter.com/yhTiNcph71