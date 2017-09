Nu uita si nu iarta! Seful Barcelonei, bucuros ca PSG a ajuns in atentia UEFA. Ce spune despre transferul lui Neymar

Josep Maria Bartomeu, presedintele Barcelonei, spune ca o limita a banilor cheltuiti de catre cluburi trebuie impusa, pentru ca mutari de genul Neymar la PSG sa nu mai fie posibile prea usor.

Bartomeu spune ca UEFA procedeaza foarte bine cu investigatia asupra transferului lui Neymar la PSG. Acesta este de parere ca asupra sumelor de transfer trebuie impusa o limita.

"Cluburile treubie sa respecte regulile si sunt bucuros ca PSG este investigata, este in interesul cluburilor europene acest lucru", a spus Bartomeu, citat de MARCA.

El a fost intrebat si despre suma pe care Barcelona a oferit-o in schimbul lui Coutinho, dar a evitat raspunsul.

"Nu pot spune cati bani am oferit. Liverpool a cerut 200 de milioane de euro. Noi nu am fost dispusi sa dam 200. Nu am fost dispusi sa dam nici 150", a mai spus Bartomeu.

Presedintele Barcelonei a vorbit si despre noul contract al lui Leo Messi.

"Contractul a fost semnat de tatal sau. Lipseste doar fotografia cu Leo, dar urmeaza sa fie facuta. El a aratat loialitate, este cel mai bun fotbalist din lume si din istorie", a mai spus Bartomeu, care se confrunta cu o scadere a popularitatii la Barcelona: "Acest lucru nu-mi strica somnul", a incheiat el.