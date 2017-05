"Nu sunt un diavol, lumea vorbeste fara sa ma cunoasca". Confesiunea facuta de Ronaldo in seara in care a devenit campion

In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45! Finala Cupei Romaniei: sambata, 20:45, in direct la Sport.ro: Astra - FC Voluntari!

Proaspat campion al Spaniei cu Real Madrid, dupa 5 ani de asteptare, Ronaldo a oferit un interviu surprinzator. Starul portughez a spus ca este tratat incorect de multi oameni si ca acestia au o impresie gresita despre el.

"Oamenii vorbesc despre mine fara sa ma cunoasca, fara sa stie absolut nimic despre omul Cristiano Ronaldo", a spus atacantul Realului.

Cvadruplu castigator al Balonului de Aur, Ronaldo a vorbit pentru MARCA in seara in care a cucerit titlul Spaniei.

"Unii au impresia ca sunt un delicvent, asa vorbesc despre mine. Nu sunt un sfant, dar nu sunt nici un diavol! Oamenii vorbesc fara sa ma cunoasca!

Nu ma uit la TV pentru ca tot ce as vedea sunt lucruri gresite despre mine.

Nu ma deranjeaza criticile in privinta jocului meu, pentru ca pe acelea le pot demonta usor. Dar e altceva atunci cand unii arunca cu pietre si vorbesc despre viata mea. Acest lucru nu imi place, pentru ca am o familie, am un fiu, am o mama, nu e corect sa se spuna lucruri stupide", a spus Cristiano Ronaldo.

Ronaldo, 32 de ani, a marcat 14 goluri in ultimele 9 meciuri jucate pentru Real Madrid. Acesta a devenit aseara campion al Spaniei si mai are de jucat finala Ligii Campionilor, cu Juventus.

"Avem un final de sezon spectaculos, cel mai bun din ultimii ani. Am avut un management inteligent si mult ajutor din partea antrenorului si a tuturor baietilor", a mai spus Ronaldo.