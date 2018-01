"Nu sunt OBSEDAT de Balonul de Aur!" Cristiano Ronaldo a rupt tacerea dupa dezastrul Realui! Cum spera sa salveze acest sezon

Cristiano Ronaldo are cel mai slab sezon de la venirea la Real Madrid.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Campioana in sezonul trecut si castigatoare a Ligii Campionilor, Real Madrid are un parcurs extrem de dezamagitor in actuala stagiune - echipa lui Zinedine Zidane a fost eliminata din Copa del Rey de Leganes in sferturi, este pe locul 4 in campionat la 19 puncte in spatele Barcelonei si are un duel de foc in optimile Ligii Campionilor contra celor de la PSG!

Cristiano Ronaldo crede ca un succes in UEFA Champions League ar salva total acest sezon: "Daca putem castiga Liga Campionilor la finalul sezonului, va fi un an incredibil. Nu am inceput deloc bine in La Liga si suntem dezamagiti, nimeni nu e fericit de evolutia noastra. Dar trebuie sa muncim din greu in Champions League pentru ca este cel mai important trofeu pentru noi. Va fi dificil in La Liga dar nu trebuie sa cedam, chiar daca am pierdut multe puncte. Trebuie sa muncim in continuare" a spus Ronaldo, citat de FourFourTwo.

Ronaldo a marcat doar 6 goluri in acest sezon in campionat, mult sub anii precedenti. Portughezul sustine ca nu este motivat de obiectivele individuale: "Nu sunt obsedat de asta pentru ca nu ma asteptam niciodata sa castig cele 5 Baloane de Aur pe care le-am castigat. Este bine insa, iar alaturi de Messi am castigat de fiecare data Balonul de Aur in ultimii 10 ani" a mai spus Ronaldo.

Capitan al campioanei Europei, Cristiano Ronaldo a vorbit si despre Campionatul Mondial din Rusia: "Germania, Spania, Brazilia, Franta si Argentina vor fi favoritele. In ciuda faptului ca Portugalia nu va fi inclusa printre favorite, mereu luptam si o vom face inca o data" a incheiat Ronaldo.