"Nu poti sa-l HUIDUI pe Cristiano Ronaldo!" Starul Realului, aparat dupa ce a fost fluierat de fanii Realului

Desi a marcat, Cristiano Ronaldo este din ce in ce mai criticat de fanii celor de la Real Madrid.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

In ciuda faptului ca jucatorii Realului le-au cerut fanilor sa fie solidari cu echipa, starul celor de la Real, Cristiano Ronaldo, a fost fluierat de catre suporterii madrilenilor la victoria cu 3-0 in fata celor de la Real Sociedad - acest succes a facut ca distanta dintre Real si urmaritoare, Barca si Sevilla, sa se mareasca la 4 puncte, Real avand si un meci mai putin disputat. Ronaldo a fost insa singura tinta a huiduielilor.

"Fanii au fost foarte buni si au fost al 12-lea om. Trebuie sa le multumim pentru asta. In ceea ce il priveste pe Ronaldo, el este sub multa presiune si acest lucru este de asteptat.



Un jucator care marcheaza in fiecare meci este sub multa presiune, insa nu il poti huidui" a spus Mateo Kovacic, cel care a deschis scorul in partida cu Sociedad. Pe langa prima reusita personala din acest sezon de La Liga, Kovacic a si pasat la golul marcat de Cristiano Ronaldo.

"A fost un meci foarte important si am reusit sa obtinem cele 3 puncte. Echipa s-a descurcat foarte bine si trebuie sa continuam in acest mod. Oricand reusesti sa marchezi esti fericit, dar cel mai important e ca am castigat. Am inscris si am avut un assist si acum trebuie sa continuu si sa demonstrez ca pot sa joc la Real Madrid" a mai spus Kovacic.