"Nu o sa mor daca nu iau Balonul de Aur!" Neymar, despre jucatorul UNIC azi in lume. Nu e Messi si nici CR7

Intr-un interviu acordat pentru site-ul Ligii de fotbal din Spania, Neymar vorbeste despre colegii sai de la Barca si cursa pentru Balonul de Aur.

Neymar spune ca nu joaca pentru trofee individuale si considera ca in cursa din fiecare an pentru Balonul de Aur nu are sanse in fata lui Messi. In 2016, Cristiano Ronaldo a cucerit acest trofeu.

"Sunt foarte fericit la Barcelona, atat cu familia, cat si cu echipa. Balonul de Aur ramane un obiectiv pentru mine, dar nu o sa mor daca nu il voi castiga. Eu nu joc fotbal pentru Balonul de Aur, joc ca sa fiu fericit."

"Eu cred ca Leo este mai bun si il respect. Este o onoare sa fiu coleg cu el, sa purtam aceleasi culori. Leo, Suarez si cu mine facem istorie aici, stim asta. E ciudat, eu sunt brazilian, unul argentinian si unul din uruguay, dar suntem fericiti."

Neymar a vorbit si despre un jucator pe care il admira enorm, Andres Iniesta:

"Andres Iniesta este cel mai bun mijlocas pe care l-am vazut vreodata. Are o eleganta... are o clasa... e diferit fata de toti jucatorii din lume"