Noua perla a lui Real are niste cifre uluitoare! Asensio a dat gol la debutul in 5 competitii diferite

Asensio este noua senzatie de la Real. Pustiu de doar 21 de ani a reusit cateva goluri antologice pentru Real Madrid, desi nu este deloc unul dintre titularii luI Zidane.

Atacantul a reusit performanta unica sa marcheze la debutul in 5 competitii diferite, La Liga, Supercupa Spaniei, Cupa Spaniei, UEFA Champions League si Supercupa Europei.

Primul gol pentru echipa mare a lui Real a venit chiar la debutul sau, in Supercupa Europei, castigata cu 3-2 in fata Sevillei, in august 2016.

Acesta a debutat apoi pentru Real in campionat cu Sociedad, marcand in victoria cu 3-0 in deplasare.

Doua luni mai tarziu, Asensio a marcat in Champions League, in 5-1 cu Legia, pentru ca la 8 zile sa inscrie si la debutul in Cupa Spaniei, in 7-1 cu o echipa de amatori.

Aseara, Asensio a marcat si la debutul in Supercupa Spaniei, in victoria Realului cu 3-1 pe terenul Barcelonei.