"Noua asa ne-a spus in vestiar" Zidane explica de ce a cerut Ronaldo TELEFONUL dupa ce s-a accidentat

Cristiano Ronaldo a oferit imaginea etapei in Spania, dupa accidentarea din meciul cu Deportivo.

Ronaldo s-a taiat la ochi in duel cu un adversar si a cerut un telefon mobil pentru a vedea at de grava e aceasta. Zidane povesteste ca portughezul isi dorea sa joace, desi era plin de sange.



"Cristiano a cerut telefonul pentru a vedea cum arata rana, isi dorea sa joace in continuare. El dorea sa joace cu orice pret, asta ne-a explicat in vestiar. El s-a antrenat in ciuda ranii de la ochi, pentru el e cel mai important sa fie pe teren", a spus Zidane la conferinta.

Ronaldo s-a antrenat normal azi si are o cicatrice mare in locul accidentarii. El a marcat de doua ori in victoria cu 7-1 din meciul cu Deportivo.