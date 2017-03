"No penalty, no party!" :)) Record vechi de 46 de ani, doborat de Barcelona cu Valencia

Catalanii au o "defensiva" exemplara, fara penalty facut si rosu incasat.

Barcelona a batut un record vechi de 46 de ani in meciul de aseara cu Valencia. Catalanii au trecut de 28 de etape fara a primi un cartonas rosu sau a se da penalty impotriva lor.

Acest lucru nu s-a mai intamplat din sezonul 1970-1971, cand atat Barcelona cat si Real Madrid au avut 28 de etape fara rosu sau penalty impotriva.

Barca a primit in schimb 5 lovituri de pedeapsa in aceste etape, nu mai putin de 6 adversari fiind eliminati in timpul meciului.

Catalanii au invins aseara cu 4-2 Valencia, Messi marcand din penalty iar Mangala fiind eliminat in prima repriza.