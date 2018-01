NEYMAR VS. BARCELONA // Brazilianul continua razboiul cu fosta echipa si a dat Barca in judecata! Ce nemultumiri are

Neymar a dat in judecata Barcelona.

Plecat de la Barcelona pentru 222 de milioane de euro la PSG, brazilianul Neymar le-a declarat razboi fostilor sefi. El este nemultumit ca acestia nu i-au platit nici acum toti banii cuveniti, spune el.

Neymar a decis astfel sa dea in judecata Barcelona, el cerand in instanta despagubiri in valoare de 26 de milioane de euro plus penalizari pentru intarziere.

Brazilianul spune ca suma ii fusese promisa de Barcelona in momentul semnarii ultimului contract cu gruparea catalana.

Pe de alta parte, Barcelona l-a dat la randul sau in judecata pe Neymar, cerand restituirea primei pe care i-a platit-o acestuia la semnatura, cu o luna inainte ca el sa plece la PSG.