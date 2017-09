Neymar si Mbappe, doar inceputul! Urmatoarea tinta GALACTICA nu este jucator! Ce antrenor vor seicii la PSG!

PSG vrea sa domine fotbalul, iar pentru asta, seicii aloca bugete nelimitate.

PSG a fost campioana perioadei de transferuri, dupa ce i-a adus pe Neymar si Mbappe cu 402 milioane de euro.

Este abia inceputul pentru un club care investeste masiv de cativa ani, dar care pare ca abia acum a reusit sa isi faca locul cu adevarat intre granzii Europei.

Urmatoarea tinta a seicilor care detin clubul nu mai este un jucator, ci un antrenor. Zinedine Zidane a rescris istoria lui Real Madrid in doar 18 luni, iar acum este prioritatea principala a celor de la PSG.



Momentan, Unai emery are tot sprijinul presedintellui Nasser Al-Khelaifi pentru acest sezon, insa o noua ratare in Champions League va aduce demiterea antrenorului spaniol.

Zidane are deja doua trofee in Champions League in primii ani ca antrenor principal si este si o legenda a Frantei, un motiv in plus pentru a fi adus cu orice pret la PSG.

Francezilor le va fi greu sa-l convinga pe Zidane sa plece de la Real. OK Diario scrie ca antrenorul este fericit la Madrid si vrea sa stea ani multi pe Bernabeu. Dar PSG a demonstrat in aceasta vara ca nimic nu este imposibil atunci cand ai rezerve nelimitate de bani.