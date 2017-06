Neymar i-a dat mesaj lui Ronaldo pe whatsapp, dupa ce a aflat ce procesul de evziune! Ce i-a transmis brazilianul

Cristiano Ronaldo a primit un mesaj neasteptat din partea unui rival.

Vorbesc aceeasi limba, dar sunt rivali de moarte pe teren si provin din tari diferite. Ronaldo si Neymar mai au acum si un alt lucru in comun. Problemele cu fiscul Spaniol.

Judecat si el pentru sumele din transferul la Barcelona, Neymar i-a dat mesja lui Cristiano Ronaldo pe whatsapp cand a auzit ce probleme are cu fiscul spaniol. Nu a fost ironie, ci sustinere din partea tanarului brazilian. Mai mult, Neymar s-a oferit sa-l ajute pe Ronaldo cu orice poate, el avand experienta in urma procesului in care a fost si el implicat, scrie Diariogol.

Sursa citata mai scrie ca Ronaldo va ramane pana la urma la Real Madrid. Portughezul ar fi regizat toata telenovela plecarii pentru ca cei de la Real sa plateasca prejudiciul de 15 milioane de euro si pentru ca Florentino Perez sa-l sustina in lupta cu fiscul.