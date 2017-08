Negocierile sunt in toi! Barca rezolva 3 transferuri in aceasta saptamana! Anunt pe prima pagina

Barcelona e disperata sa aduca intariri!

Catalanii au incetat sa mai spere ca il vor aduce pe Coutinho de la Barcelona si s-au reorientat spre Di Maria de la PSG. Jucatorul vrea sa mearga pe Camp Nou, insa conducerea lui PSG este in razboi cu Barca dupa transferul istoric al lui Neymar la Paris. Cele doua conduceri se dueleaza in comunicate de presa, Barcelona i-a cerut ieri lui Neymar 10 milioane de euro daune, iar francezii au replicat imediat sustinand ca transferul s-a realizat in conditii 100% legale.

Sport.es anunta pe prima pagina ca Barca nu renunta la Coutinho, insa sunt sanse mici ca brazilianul sa mai vina in aceasta vara.

Jean Seri in schimb a jucat aseara ultimul meci pentru Nice si e foarte aproape de semnatura.

In cazul lui Dembele, Barcelona si Dortmund negociaza in aceasta saptamana pentru 100 de milioane de euro si alte 30 de milioane in bonusuri de performanta, situatie cu care nemtii ar fi de acord pana la urma.