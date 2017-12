NEBUNIE la Real Madrid! Un jucator s-a luat la cearta cu Zidane: "Mai bine semnam cu Barcelona!" Ce s-a intamplat

Zinedine Zidane nu are parte de un final de an prea bun la Real Madrid.

Real Madrid a reusit pentru prima data in istoria clubului sa castige 5 trofee intr-un an calendaristic insa lucrurile sunt departe de a fi calme. Conform celor de la Mirror, Zidane este intr-o relatie foarte proasta cu unul dintre jucatorii adusi vara trecuta de Real, Dani Ceballos.

Cei doi s-au certat, jucatorul reprosandu-i lipsa oportunitatilor primite la Real Madrid si i-ar fi spus antrenorului francez ca "mai bine semnam cu Barcelona", dezvaluie englezii care citeaza surse din Spania. Ceballos a jucat 13 partide in acest sezon in toate competitiile, insa 8 dintre aceste aparitii au fost din postura de rezerva.

Ceballos a inscris de 2 ori in primul sau meci ca titular, o victorie cu 2-1 in fata lui Alaves in luna septembrie insa de atunci lucrurile nu au mers in directia potrivita. Ceballos a fost declarat jucatorul turneului Euro 2017 la Under 21, acolo unde a ajuns pana in finala cu Spania, pierdut in fata Germaniei.