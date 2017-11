Napoli vrea un jucator de la Barcelona: catalanii pot obtine un profit urias! Transferul anuntat pe prima pagina

Barcelona si Napoli se pregatesc pentru un transfer important in perioada de mercato din iarna.

Denis Suarez este dorit de gruparea italiana care a si pregatit banii pentru transfer anunta Corriere dello Sport.



"Transfer la Napoli: Denis Suarez. Clubul italian testeaza posibilitatea de a-l aduce pe tanarul jucator spaniol. La Barcelona nu are loc, iar Sarri il asteapta din ianuarie", scriu italienii .

Denis Suarez, in varsta de 23 de ani, a jucat in doar 6 partide in acest sezon, dintre care doar doua ca titular. Daca mutarea se va concretiza, Barcelona va inregistra un profit considerabil. In 2016, catalanii au platit doar 3,25 milioane de euro celor de la Villarreal pentru Suarez. Acum, cer nu mai putin de 30 de milioane de euro.