Mutarea la care nu se astepta nimeni in aceasta iarna! Ce jucator pleaca in China pentru 40 de milioane de euro

Cedric Bakambu este aproape de un transfer la Beijing Guoan in China conform spuselor antrenorului echipei, Javi Calleja. Atacantul congolez a marcat 48 de goluri pentru Villarreal de la transferul din 2015 de la Bursaspor pentru 8 milioane de euro.

Villarreal va incasa o suma de 5 ori mai mare pentru al 5-lea golgheter din La Liga, Bakambu inscriind 9 goluri in acest sezon. "Transferul lui Bakambu este aproape finalizat si urmeaza sa se incheie in urmatoarele ore" a spus Calleja in cadrul conferintei de presa de dinaintea partidei de Copa del Rey contra celor de la Leganes.

"Exista interes pentru toate partile implicate, exista o clauza de reziliere si se pare ca o vor plati" a mai spus Calleja. Astfel, Villarreal va incasa 40 de milioane de euro pentru jucatorul de 26 de ani.