"Mourinho il suna des!" Manchester United pregateste un nou transfer de record: 200 mil. pentru Neymar!

Oficialii Barcei sunt in alerta! Jose Mourinho ii da tarcoale lui Neymar, pe care e disperat sa-l aduca pe Old Trafford!

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Sport.es anunta azi ca Manchester United este gata sa achite clauza de reziliere a lui Neymar de 200 de milioane de euro.

Sefii clubului nu ar putea sa se mai opuna astfel plecarii, insa mai ramane ca jucatorul sa fie convins. Pentru asta, Jose Mourinho il suna des pe brazilian si ii explica de fiecare data ce ar insemna o asemenea mutare. In primul rand, Mourinho merge pe cartea iesirii lui Neymar de sub umbra lui Messi. Brazilianul stie ca Messi va fi liderul catalanilor pana la retragere, iar la United ar avea sansa sa se impuna in atacul clubului englez.

Mai mult, United ii pune pe masa si un salariu de 25 de milioane de euro pe sezon plus alte venituri din drepturile de imagine, capitol la care clubul englez este campion. Sursa citata mai scrie ca Neymar nu este incantat de statutul clubului din acest moment, care risca sa nu prinda anul viitor Liga Campionilor.

United trage tare sa castige Europa League in acest moment, o cale mai usoara in acest moment de a se califica in Champions League decat Premier League, acolo unde ocupa locul 6 inca de anul trecut. Sefii clubului vor si ei o calificare in Liga, altfel vor pierde 30% din contractul gigant cu Adidas de 100 de milioane de euro pe an!